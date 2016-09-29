Хавьер Грасия: Мы можем сравняться с «Краснодаром» в таблице

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился мнением об игре с «Краснодаром» в девятом туре РФПЛ.

– Когда «Рубин» начнет показывать качественную игру на протяжении целого матча, а не краткими эпизодами?

– Безусловно, мы стремимся к стабильности. Последние игры, включая кубковую, говорят о том, что мы на правильном пути.

– Как вам спалось после вчерашней победы «Краснодара» над «Ниццей»?

– В прошлый раз мы играли с «Зенитом», который выиграл в Лиге Европы 4:3, в этот раз – с «Краснодаром». Обе команды забивают много голов. Мы обращаем внимание на это, но в первую очередь стараемся улучшать нашу игру. Мы не так далеко находимся от «Краснодара» и в случае победы сможем сравняться в таблице. В этом наша задача.