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Хавьер Грасия: Мы можем сравняться с «Краснодаром» в таблице

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился мнением об игре с «Краснодаром» в девятом туре РФПЛ.

– Когда «Рубин» начнет показывать качественную игру на протяжении целого матча, а не краткими эпизодами?
– Безусловно, мы стремимся к стабильности. Последние игры, включая кубковую, говорят о том, что мы на правильном пути.

– Как вам спалось после вчерашней победы «Краснодара» над «Ниццей»?
– В прошлый раз мы играли с «Зенитом», который выиграл в Лиге Европы 4:3, в этот раз – с «Краснодаром». Обе команды забивают много голов. Мы обращаем внимание на это, но в первую очередь стараемся улучшать нашу игру. Мы не так далеко находимся от «Краснодара» и в случае победы сможем сравняться в таблице. В этом наша задача.

Матч

Краснодар - Рубин

Место и дата

02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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