Шляхтин поддержал решение Исинбаевой участвовать в выборах главы ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поддержал решение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой баллотироваться на пост главы ВФЛА.

- Лена попросила меня ее поддержать, я сказал, что поддерживаю ее во всем. Что касается меня, то у нас еще есть два месяца, - сказал Шляхтин ТАСС.

Федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинет Исинбаеву в кандидаты на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что кандидаты на пост президента ВФЛА не могут быть самовыдвиженцами, их должны выдвинуть региональные федерации. 9 декабря состоится отчетно-выборная конференция ВФЛА.

Добавим, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Исинбаева вошла в комиссию спортсменов МОК. Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.