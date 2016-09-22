Станислав Молодцов: Я не лучший оппонент для своих соперников

Участник 1/4 финала Гран-при Fight Nights Global (83,9 кг) Станислав Молодцов рассказал о своей мотивации перед боем с Гиорги Лобжанидзе, который пройдет 1 октября на турнире в Нижневартовске.



«Не так давно я и помыслить не мог, что снова смогу вернуться на арену. Я мечтал об этом при любых обстоятельствах, несмотря ни на что, я находил силы тренироваться, поддерживать себя в форме, чтобы в тот момент, когда все-таки выпадет этот долгожданный шанс, я мог выйти и показать всем, что я еще на что-то способен. Что путь бойца и воина, выбранный мной, не случаен и я не просто выскочка. Волею судьбы, и с божьей помощью я вернулся! Первый шаг оказался не просто маленький поребрик, на который надо было наступить перед парадной лестницей, а серьёзная ступенька, я говорю о бое с Эномото. Я благодарен ему, ведь только такой бой мог дать мне ответы на многие вопросы, и я получил ответ. Для меня - это победа и большой старт на серьёзном пути.



Сейчас моя следующая ступень - это Гран-при Fight Nights Global , я его участник и цена высока. Я намерен биться и намерен во что бы то ни стало доказать, что я достоин быть чемпионом и имею полное право носить это гордое звание. Я живу сейчас только этой мыслью, я с ней засыпаю и просыпаюсь, я тружусь не щадя себя и знаю, что мне все по силам. Дорогу осилит идущий. Я серьёзно готовился к бою в Нижневартовске. Для меня не важно, кто будет стоять у меня на пути: Аббасов, Лобжанидзе или кто-то еще. Для себя я все решил и знаю: сегодня, я не лучший оппонент для своих соперников!», - сказал Молодцов.