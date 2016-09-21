M-1 Challenge 71. Пютц сразится против Лопеса
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октября в Санкт-Петербурге состоится
международный турнир по смешанным
единоборствам M-1 Challenge 71. В его рамках
пройдет бой между Маркусом Винициусом
Лопесом (Бразилия, 10-4)
и экс-чемпионом M-1 Challenge в полутяжелом
весе Штефаном «T-800» Пютцем (MMA Spirit,
14-2).
Чемпион и призер различных соревнований по боксу, кик-боксингу и бразильскому джиу-джитсу Маркус Винициус Лопес дебютировал на турнирах M-1 Challenge в июне этого года и в Битве в Горах сумел одолеть тяжеловеса Курбана Ибрагимова в трехраундовом зрелищном противостоянии. Теперь бразильскому бойцу предстоит сменить весовую категорию на полутяжелую и принять вызов одного из самых харизматичных и узнаваемых бойцов M-1 Global.
Изначально на этом турнире планировался бой между Штефаном Пютцем и действующим чемпионом организации Рашидом Юсуповым, однако выяснилось, что Рашид должен выступать на обязательных для него соревнованиях по рукопашному бою, проходящему в этих же числах, что и M-1 Challenge 71. Организация пошла навстречу своему чемпиону, дав ему возможность выступить там, а Штефан Пютц получил нового соперника.