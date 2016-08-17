Екатерина Гамова: Когда увидела все свои награды в одном месте, то поняла, как многого добилась

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова довольна своей игровой карьерой.

- В моей карьере все было супер. Недавно мы переехали жить в дом, и я решила собрать со всех квартир свои личные награды – кубки и все остальное. Когда увидела все в одном месте, я очень удивилась и подумала: «Вау, наверное, я действительно чего-то добилась».

Я считаю свою карьеру достаточно успешной. Все говорят, что у меня нет олимпийского золота – его действительно нет, но при этом я никогда не подумаю, что это как-то повлияло на мою карьеру, и от этого она стала не успешной, – сказала Гамова в интервью «Матч ТВ».

Гамова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и обладателем мирового Гран-при в составе сборной России. 35-летняя волейболистка пять раз становилась чемпионкой России в составе казанского «Динамо» и один раз выиграла Лигу чемпионов. Весной Гамова официально объявила о завершении карьеры.

Екатерина Гамова: В Думу точно не пойду