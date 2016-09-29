Юрий Семин: От того, что трибуны полупустые, наша игра становится хуже

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступление его команды зависит от поддержки фанатов.

- Мы хотели бы иметь с болельщиками более тесный контакт. Будем встречаться с ними чаще. Мы понимаем, что сегодня услышим много критики в наш адрес, и это может быть полезно.От того, что трибуны полупустые, игра становится хуже. Мы тоже хотим высказать болельщиками некоторые моменты касательно их поведения.

Впредь мы будем устраивать открытые тренировки для всех желающих фанатов, - цитирует Семина Газета.Ru.

Напомним, что «Локомотив» в восьми турах набрал семь очков и расположился на 13-й строчке чемпионата России. В следующем туре железнодорожники сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 1 октября в 17:00 в Москве.