Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 2Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Юрий Семин: От того, что трибуны полупустые, наша игра становится хуже

Елена Корсунская
Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступление его команды зависит от поддержки фанатов.

- Мы хотели бы иметь с болельщиками более тесный контакт. Будем встречаться с ними чаще. Мы понимаем, что сегодня услышим много критики в наш адрес, и это может быть полезно. 
От того, что трибуны полупустые, игра становится хуже. Мы тоже хотим высказать болельщиками некоторые моменты касательно их поведения. 

Впредь мы будем устраивать открытые тренировки для всех желающих фанатов, - цитирует Семина Газета.Ru.

Напомним, что «Локомотив» в восьми турах набрал семь очков и расположился на 13-й строчке чемпионата России. В следующем туре железнодорожники сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 1 октября в 17:00 в Москве.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавьер Грасия: Мы можем сравняться с «Краснодаром» в таблицеГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился мнением об игре с «Краснодаром» в девятом туре РФПЛ.Хавьер Грасия: Камболов не сыграет с «Краснодаром», Жонатас и Рочина под вопросомГлавный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия в преддверии матча против «Краснодара» сказал о потерях команды.Дмитрий Парфенов: Противостояние «Спартака» и «Зенита» - одно из самых принципиальных в российском чемпионатеЭкс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом».Руководство «Краснодара» предложит Шалимову пост главного тренераИсполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов в ближайшее время официально может быть утвержден в качестве главного тренера, сообщают «Известия».«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»Прогнозы на один из самых интересных туров первого круга чемпионата России.Дмитрий Тарасов: В январе начну работать в общей группеПолузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, получивший травму в товарищеском матче Турция - Россия (0:0), рассказал, когда начнет тренироваться с командой.Благой Георгиев: Все, что сейчас творится в «Рубине», – плохоБывший полузащитник «Рубина» Благой Георгиев, который ныне выступает за «Оренбург», оценил нынешнюю ситуацию в казанском клубе, а также рассказал о своем уходе из команды.Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовУбегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»? ОпросВ воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч 9-го тура РФПЛ между местным «Зенитом» и московским «Спартаком».Семин выпустит Лоськова и споет с ТарасовымСемин выпустит Лоськова и споет с ТарасовымНаставник «Локомотива» Юрий Семин анонсирвоал 400-й матч экс-игрока москвичей Дмитрия Лоськова и сольный проект с Дмитрием Тарасовым.Эзэкиэль Хенти: Сталкивался с расизмом, но не в РоссииЭзэкиэль Хенти: Сталкивался с расизмом, но не в РоссииИгорь Денисов: Приходил в «Локомотив» с мечтой играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, о чем мечтает в команде.Игорь Корнеев: Нет смысла возвращать в «Локомотив» Ниасса и НдойеСпортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев заявил, что не видит смысла в возвращении бывших нападающих в команду.Игорь Шалимов: Что со Смоловым и Ахмедовым? Ничего хорошегоГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе над «Ниццей» (5:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.Игорь Корнеев: Зимой «Локомотив» приобретет нескольких игроковСпортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, сколько новичков придут в команду зимой.Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать вниманияБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Илья Геркус: Миранчук? Хотим продлить контракт с братьямиПрезидент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб собирается продлить контракты с братьями Миранчуками.Ведран Чорлука: Меня мог бы подменить ЛапшовЗащитник «Локомотива» Ведран Чорлука отмечает молодого игрока команды.Ведран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хужеВедран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хужеКапитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о ситуации в клубе и своём молодом сменщике Иване Лапшове.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение