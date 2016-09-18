Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Малайзии, Квят - 16-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Малайзии.
Вторым финишировал его партнер по команде Нико Росберг, тройку замкнул Себастьян Феттель из «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат.
Гран-при Малайзии
Вторая практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.34,944
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,233
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,661
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,898
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,093
6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,340
7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,352
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,393
9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,446
10. Дженсон Баттон («Макларен») +1,771
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,892
12. Джолион Палмер («Рено») +1,996
13. Валттери Боттас («Уильямс») +2,072
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,104
15. Фелипе Масса («Уильямс») +2,166
16. Даниил Квят («Торо Россо») +2,353
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,505
18. Фелипе Наср («Заубер») +2,603
19. Кевин Магнуссен («Рено») +2,720
20. Ромен Грожан («Хаас») +2,845
21. Паскаль Верляйн («Манор») +2,934
22. Эстебан Окон («Манор») +3,046