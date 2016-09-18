Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 2Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Малайзии, Квят - 16-й

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Малайзии.

Вторым финишировал его партнер по команде Нико Росберг, тройку замкнул Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат.

Гран-при Малайзии

Вторая практика 

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.34,944

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,233

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,661

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,898

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,093

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,340

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,352

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,393

9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,446

10. Дженсон Баттон («Макларен») +1,771

11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,892

12. Джолион Палмер («Рено») +1,996

13. Валттери Боттас («Уильямс») +2,072

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,104

15. Фелипе Масса («Уильямс») +2,166

16. Даниил Квят («Торо Россо») +2,353

17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,505

18. Фелипе Наср («Заубер») +2,603

19. Кевин Магнуссен («Рено») +2,720

20. Ромен Грожан («Хаас») +2,845

21. Паскаль Верляйн («Манор») +2,934

22. Эстебан Окон («Манор») +3,046

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Росберг стал лучшим в первой практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 11-е времяНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на городской трассе в Сингапуре.Даниил Квят: На «Сепанге» есть, где обгонятьПилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об особенностях трассы «Сепанг», на которой в эти выходные пройдет Гран-при Малайзии.Даниил Квят: С Малайзией связаны приятные воспоминанияПилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего в этот уик-энд «Гран-при Малайзии».Кими Райкконен: Нет смысла строить прогнозы на Гран-при МалайзииФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Даниил Квят: Хочется верить, что движемся в правильном направленииРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Фрмулы-1», который пройдет в Малайзии.Льюис Хэмилтон: Мы не знаем чего ждать от нового асфальта в МалайзииБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Михаил Алешин: Хельмут Марко очень ценит КвятаБывший участник молодежной программы «Ред Булл» Михаил Алешин поделился соображениями относительно дальнейшей карьеры Даниила Квята.Себастьян Феттель: В Малайзии проходит самая жаркая гонка сезонаНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Льюис Хэмилтон: Издевательства из-за расизма в школе закалили меняБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как в школьные годы над ним издевались одноклассники.Ромен Грожан: Я прекрасно подготовлен к Гран-при МалайзииФранцузский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Даниил Квят: Бороться за очки и новый контракт проще, имея быструю машинуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что бороться за очки и новый контракт было бы проще, имея конкурентоспособный автомобиль.Даниил Квят: Тема перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо» для меня закрытаРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своем восприятии событий текущего сезона.Виталий Петров: Феттель – главный герой Гран-при СингапураБывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров поделился мнением о прошедшем Гран-при Сингапура.Даниил Квят: Я много раз доказывал и в Сингапуре доказал, что я хорошПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Сингапура.Бои «быков». Как Квят «бодался» с Ферстаппеном в СингапуреБои «быков». Как Квят «бодался» с Ферстаппеном в СингапуреДаниил Квят провел лучшую гонку в составе «Торо Россо» в этом году, финишировав на 9-м месте и навязав борьбу сменившему его в «Ред Булле».Даниил Квят: Сегодня я действительно любил гонки. Вернулся в нормальное состояниеРоссийский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при Сингапура.Нико Росберг: Я провел потрясающий уик-энд в СингапуреПобедитель гран-при Сингапура, немец Нико Росберг поделился впечатлениями от гонки.Росберг выиграл Гран-при Сингапура и вышел в лидеры чемпионата, Квят 9-йНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Робсерг выиграл Гран-при Сингапура и одержав третью победу подряд вышел в лидеры чемпионата.Гран-при Сингапура. Квят и Сайнс выбили Хюлкенберга из гонкиНемецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлкенюерг попал в аварию и не сможет продолжить гонку в Сингапуре.Льюис Хэмилтон: Я не знаю, как победить в СингапуреБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за час до старта гонки в Сингапуре заявил, что не знает, как победить в этом гран-при.

Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии

Cпецпредложение