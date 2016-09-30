Жулиано: Маурисио объяснил, что матч со «Спартаком» – российское эль-классико

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о значимости матча девятого тура Премьер-лиги против «Спартака», который пройдет в Санкт-Петербурге.

– Не сомневаемся, что вам уже рассказали, что такое «Спартак» для «Зенита» и его болельщиков. Интересно, кто сделал это первым?

– Маурисиу. Он здесь мой самый близкий друг. Объяснил, что это очень важная игра, потому что «Спартак» – наш самый принципиальный соперник. А чтобы все стало сразу понятно, добавил, что это российское «эль класико». Что ж, будет вдвойне интересно сыграть в воскресенье с учетом того, что московский клуб сейчас лидер. Ясно, что нам надо выйти на поле максимально сконцентрированными, – приводит слова Жулиано «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» состоится 2 октября и начнется в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

В чемпионате России-2016/17 сине-бело-голубые занимают после восьми туров третье место, имея в активе 16 очков. Красно-белые опережают петербуржцев на три очка и лидируют в турнирной таблице. Подопечные Массимо Карреры перед игрой с «Зенитом» потерпели два поражения подряд: в матче Кубка России от «СКА-Хабаровска» (0:1) и матче Премьер-лиги от «Уфы» (0:1).

Жулиано провел за петербургский клуб девять игр во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.