Геннадий Орлов: В том сезоне Лодыгин действовал ярче, но постепенно он набирает форму

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру вратарей «Зенита» Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова в последних матчах чемпионата России и Лиги Европы.

- Что касается вратарей, они стали выходить по очереди. Насколько я знаю, за несколько дней до игры Луческу сказал Лодыгину: «Следующий матч в Лиге Европы сыграешь ты». Почему обязательно должен стоять кто-то один? Это даже хорошо, что они могут меняться. Возможны микротравмы, моменты, связанные с психологией, другие нюансы.

Не стал бы оценивать, кто из них лучше. Оба очень способные вратари, но надо быть психологически устойчивым и не допускать грубых ошибок. В Тель-Авиве получили три гола. Тогда Луческу вслух выразил недовольство: «Не может вратарь так играть». Но Лодыгин отразил пенальти в Тамбове и в матче с АЗ было два момента, когда он выручил. В том сезоне Юра действовал ярче, но постепенно он набирает форму», – цитирует Орлова «Матч ТВ».

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов. Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».

