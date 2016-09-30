Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 2Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Геннадий Орлов: В том сезоне Лодыгин действовал ярче, но постепенно он набирает форму

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру вратарей «Зенита» Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова в последних матчах чемпионата России и Лиги Европы.

- Что касается вратарей, они стали выходить по очереди. Насколько я знаю, за несколько дней до игры Луческу сказал Лодыгину: «Следующий матч в Лиге Европы сыграешь ты». Почему обязательно должен стоять кто-то один? Это даже хорошо, что они могут меняться. Возможны микротравмы, моменты, связанные с психологией, другие нюансы.

Не стал бы оценивать, кто из них лучше. Оба очень способные вратари, но надо быть психологически устойчивым и не допускать грубых ошибок. В Тель-Авиве получили три гола. Тогда Луческу вслух выразил недовольство: «Не может вратарь так играть». Но Лодыгин отразил пенальти в Тамбове и в матче с АЗ было два момента, когда он выручил. В том сезоне Юра действовал ярче, но постепенно он набирает форму», – цитирует Орлова «Матч ТВ». 

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов. Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иван Петряк: Болельщики «Манчестер Юнайтед» аплодировали игрокам «Зари»Футболист луганской «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы.Роман Широков: Еще до матча с «АЗ» было понятно, что «Зенит» свое возьметЭкс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру своего бывшего клуба с «АЗ» (5:0) в групповом раунде Лиги Европы.«Зенит» – «АЗ Алкмар». Жулиано показал лучший результат по ударам, Смольников – по обводкамВчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» на своем поле разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.Дмитрий Парфенов: Противостояние «Спартака» и «Зенита» - одно из самых принципиальных в российском чемпионатеЭкс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом».В 2016 году Смолов забил 27 мячейВчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» дома разгромил французскую «Ниццу» – 5:2. Первый гол в матче забил Федор Смолов.В девяти матчах за «Зенит» Жулиано заработал 14 очков по системе «гол+пас»Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0. Жулиано отметился голом и двумя результативными передачами.«Зенит» занимает 15-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» поднялся на 10 строчекПосле сыгранных на этой неделе еврокубковых матчей произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.Руководство «Краснодара» предложит Шалимову пост главного тренераИсполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов в ближайшее время официально может быть утвержден в качестве главного тренера, сообщают «Известия».«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»Прогнозы на один из самых интересных туров первого круга чемпионата России.Майкл Оуэн: Ибрагимович просто стоит на полеБывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн подверг критике действия на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.Франческо Тотти: Сейчас чувствую себя лучше, чем в 25Капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил о том, что он по-прежнему находится в прекрасной форме.Александр Бубнов: Жулиано полностью заменил Халка, с его появлением ожил и КокоринБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Алкмаром» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (5:0).Александр Бубнов: «Краснодар», испытывая проблемы с кадрами, контролировал ход встречи с «Ниццей»Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей» (5:2).Аксель Витсель: На мой взгляд, «Зенит» лучше «Спартака». Дома мы должны побеждатьПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).Александр Кокорин: Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроилсяФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белых«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белыхЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс обыграл одних красно-белых 5:0, теперь он думает и о следующем сопернике в таких же цветах.Аксель Витсель: Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).Полузащитник АЗ Стин Вуйтенс: У «Зенита» есть качества для игры в Лиге чемпионовПолузащитник АЗ Стин Вуйтенс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовУбегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.«Алкмар» снова пропустил пять мячейКрупная победа «Зенита» над голландским «Алкмаром» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:0, повторение рекордной победы российской команды в противостоянии Россия (СССР) – Нидерланды.

Алкмар
Алкмаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости
Михаил Кержаков
Михаил Кержаковвсе новости
Юрий Лодыгин
Юрий Лодыгинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение