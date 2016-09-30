Жулиано претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Полузащитник «Зенита»
Жулиано вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге
Европы.
В матче второго группового этапа с АЗ (5:0) 26-летний бразилец забил гол и сделал две голевые передачи.
Также в число претендентов вошли полузащитники Джермейн Ленс («Фейеноорд»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Вандер (АПОЭЛ), Беньят Эчебаррия («Атлетик»), а также форварды Франческо Тотти («Рома») и Вацлав Кадлец («Спарта»).
Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до 16:00 (мск).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически