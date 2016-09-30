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Жулиано претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В матче второго группового этапа с АЗ (5:0) 26-летний бразилец забил гол и сделал две голевые передачи.

Также в число претендентов вошли полузащитники Джермейн Ленс («Фейеноорд»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Вандер (АПОЭЛ), Беньят Эчебаррия («Атлетик»), а также форварды Франческо Тотти («Рома») и Вацлав Кадлец («Спарта»).

Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до 16:00 (мск).

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