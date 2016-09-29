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Юрий Жирков: Не представляю себя в форме «Спартака»

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что не представляет себя в форме «Спартака».

- В жизни все бывает, но нет. Не в моей (смеется), - сказал Жирков, отвечая на вопрос о том, представляет ли себя в форме «Спартака». - Я помню как ходил на какую-то игру «Спартака» – пригласил друг. Спартаковские болельщики, которые проходили мимо, вспоминали мне как раз тот гол за «Челси» (в матче Лиги чемпионов). И все время хотели куда-то меня послать (смеется). Это все было, когда я уже за «Анжи» играл. Болельщики ЦСКА тоже свистят, порой какие-то неадекватные вещи говорят. Стараюсь не обращать на это внимания. Хочется ответить, конечно, что-то, но сдерживаюсь.

Напомним, что Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. До этого 33-летний футболист выступал за «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА. В текущем сезоне провел за питерцев семь матчей в РФПЛ и забил один мяч. 

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