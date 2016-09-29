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Петр Воробьев: Ковальчук с игроками СКА обращался, можно ли посмотреть матч Россия – Канада. Мы пошли на поводу

Максим Шитиков
Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев, который на время Кубка мира заменял в СКА Олега Знарка, рассказал, как в команде следили за возрожденным турниром.

– Смотрел все игры. Правда, после каждого потом больной целый день ходил. Если ты недоспал – потом ломается вся ночь. Но я был не один такой. Вот Олег Знарок после матча с «Адмиралом» рассказывал, что сутки не спал, держался только на кофе, целый литр выпил.

Или вспомнить матч Россия – Канада. Он начинался в 2 ночи по московскому времени, а уже днем у нас был матч с «Амуром». И ребята, в частности Илья Ковальчук обратились: «Можно недоспать, посмотреть матч?» И мы пошли у них на поводу, отменив утреннюю раскатку. Они и мы смотрели этот трехчасовой матч. Посмотрели, днем пообедали, отдохнули и – на свою игру. И победили! Так что даже такие моменты были.

– Как оцениваете результат сборной России на Кубке мира?
– А на этот вопрос сейчас я отвечать отказываюсь. И объясню, почему. Оценивать с позиции «хорошо» или «плохо» считаю непрофессиональным. А глубокий анализ – не то интервью. К нему как минимум надо основательно подготовиться, – сказал Воробьев в интервью официальному сайту КХЛ.

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Напомним, сборная России на Кубке мира заняла второе место в группе и вышла в полуфинал, где проиграла Канаде (3:5), ведя по ходу матча 2:1. Канадские хоккеисты позднее стали победителями турнира, обыграв в серии до двух побед сборную Европы.

Под руководством Воробьева СКА провел восемь матчей, в которых одержал шесть побед (все – в основное время) и потерпел два поражения: от ЦСКА (1:2) и «Автомобилиста» (2:3 Б). Знарок вернулся к работе с командой 27 сентября, в тот день армейцы обыграли по буллитам «Адмирал» (3:2). 

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