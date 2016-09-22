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Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Чэнду (Китай), призовой фонд которого превышает 840 тысяч долларов.

20-летний спортсмен одержал победу над соперником из Испании - Фелисиано Лопесом - 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте чуть больше часа. 

В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча Виктор Троицки (Сербия, 6) – Кевин Андерсон (ЮАР).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 840 915 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал 

Карен Хачанов (Россия) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:3, 6:4 

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