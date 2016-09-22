Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Чэнду (Китай), призовой фонд которого превышает 840 тысяч долларов.
20-летний спортсмен одержал победу над соперником из Испании - Фелисиано Лопесом - 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.
В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча Виктор Троицки (Сербия, 6) – Кевин Андерсон (ЮАР).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 840 915 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:3, 6:4
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