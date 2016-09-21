Кучеров не приедет в тренировочный лагерь «Тампы-Бэй», пока не подпишет контракт

Форвард Никита Кучеров не будет тренироваться с «Тампой-Бэй», пока не подпишет новый контракт.

Минувшим летом 23-летний российский нападающий стал ограниченно свободным агентом, и пока клуб и сторона игрока не могут договориться о новом контракте.

По данным Tampa Bay Times, Гринспан сообщил Айзерману о том, что Кучеров не планирует приезжать в тренировочный лагерь «Тампы-Бэй» до подписания контракта.

В сезоне 2015/2016 Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы-Бэй», набрав 66 (30+36) очков в 77 матчах.