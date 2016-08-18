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Александр Жуков: Крупнейшие спортивные проекты стали частью экономики, они меняют облик городов

Крупнейшие спортивные проекты необходимо обсуждать на экономических форумах. Такое мнение мнение высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», в программу которого включена панельная сессия «Спортивная индустрия – возможности для эффективных инвестиций».

– Крупнейшие спортивные проекты стали частью экономики, – отметил Александр Жуков. – В свое время, подготовка к зимней Олимпиаде-2014 обсуждалась в том числе и на экономических форумах в Санкт-Петербурге и Сочи. Крупнейшие спортивные проекты меняют облик городов. Наследием становятся не только новые спортивные объекты, но и дороги, аэропорты, гостиницы и другая инфраструктура. Посмотрите, как в результате Олимпийских игр изменился Сочи, или Казань после Универсиады-2013. Сейчас Россия реализует колоссальный проект по проведению чемпионата мира по футболу. Такие проекты обязательно надо обсуждать на экономических форумах. Здорово, что сессии о спорте стали для них традиционными.

Президент ОКР также назвал абсолютно логичным включение спортивной программы в структуру экономических форумов.

– Матчи по хоккею, благотворительная футбольная история «Под флагом Добра!», забеги, турниры по теннису и другие спортивные мероприятия на форумах – это здорово. Капитаны экономики – чиновники и бизнесмены, занимаясь спортом, подают пример здорового образа жизни сотрудникам. Это хорошая пропаганда спорта, особенно среди работающего населения, – подчеркнул Александр Жуков.

Напомним, что 1 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» пройдут забег по трассе Формулы-1, турнир по теннису и Сочинские корпоративные игры.

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