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Кубок Содружества пройдет в январе

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал, в каком формате будет проводиться Кубок Содружества.

- Вопрос в обсуждении, конечно, предполагается реорганизация всей деятельности. У Кубка есть задумки, например, уйти в формат мини-футбола. Рассматриваем нынешний формат, формат мини-футбола, но в январе-феврале начинается подготовительный период у команд, и ребят из основных составов, как и дублирующие составы, увидеть на турнире тяжело, поэтому по составу участников турнир девальвируется. Любой главный тренер хочет смотреть на своих молодых игроков, специалисты заинтересованы, чтобы футболисты прошли с командой предсезонку.

Особого выбора в календаре у нас нет, поэтому приоритет будет отдан зимнему перерыву. Я думаю, что предложения по реформированию будут рассмотрены в течение ближайшего времени, скорее всего, месяца, так как предстоит большая работа, если мы будем менять формат, - сказал Куликов ТАСС.

Кубок Содружества проводится с 1993 года. До 2011 года в нем принимали участие клубы-чемпионы из стран бывшего СССР, с 2012-го - молодежные и юношеские сборные этих стран. В июле президент РФС Виталий Мутко объявил о закрытии Кубка Содружества.
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