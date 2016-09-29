СКА переподписал контракт с Войновым
Защитник СКА Вячеслав Войнов на новых условиях переподписал односторонний контракт с петербургским клубом, сообщает официальный сайт КХЛ.
Срок действия соглашения остался прежним - до 30 апреля 2018 года.
Напомним, Войнов стал игроком СКА 29 октября 2015 года, тогда защитник заключил с клубом трехлетний контракт. В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 26-летний хоккеист провел 15 матчей, забросил четыре шайбы и отдал десять результативных передач.
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