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Юрий Жирков: Всегда приятно обыгрывать «Спартак»

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с «Зенитом».

- Отношусь к этому матчу, как к важной игре. Тем более сейчас «Спартак» находится во главе таблицы. Всегда приятно обыгрывать такую команду. У «Спартака» очень сильная командная игра в последнее время. Они прибавили в командных действиях, стали более уверенно играть в обороне.

Лидер «Спартака»? Промес, нападающий Зе Луиш и Ананидзе, который очень сильно прибавил. Плюс к тому стали значительно меньше пропускать – выделю оборону «Спартака», - цитирует Жиркова «Р-Спорт».

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице. 

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Зенит» - «Спартак»?

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