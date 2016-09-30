Юрий Жирков: Всегда приятно обыгрывать «Спартак»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с «Зенитом».

- Отношусь к этому матчу, как к важной игре. Тем более сейчас «Спартак» находится во главе таблицы. Всегда приятно обыгрывать такую команду. У «Спартака» очень сильная командная игра в последнее время. Они прибавили в командных действиях, стали более уверенно играть в обороне.

Лидер «Спартака»? Промес, нападающий Зе Луиш и Ананидзе, который очень сильно прибавил. Плюс к тому стали значительно меньше пропускать – выделю оборону «Спартака», - цитирует Жиркова «Р-Спорт».

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.