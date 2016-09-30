Александр Мостовой: Сейчас есть все основания назначить Шалимова главным тренером «Краснодара»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что Игорь Шалимов достоин возглавить «Краснодар».

- Игорь Шалимов – мой друг, и всегда им останется. Другое дело, о чем мы сейчас говорим: многие люди на протяжении многих-многих лет говорили Шалимову что он «ни о чем». Сейчас, наверняка все эти же люди побегут его целовать. Основания? А почему нет? Во-первых Шалимов был великолепным футболистом. Много лет играл за границей. Играл шикарно – многим такое и не снилось! При этом в жизни он прошел и огонь, и воду, и медные трубы – конечно-же сейчас есть все основания назначить его главным тренером. Лично я двумя руками за то, чтобы человек, который столько лет играл на очень высоком сейчас получал подобную практику, - цитирует Мостового Rusfootball.info.

Напомним, что 13 сентября в отставку ушел главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, после чего Шалимов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После восьми туров «быки» занимают шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 12 очков. Вчера «Краснодар» одержал победу над «Ниццой» в Лиге Европы и набрал шесть очков после двух туров.

