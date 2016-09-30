Кришито, Жоаозиньо и Тотти включены в команду недели Лиги Европы

Роман Широков: Еще до матча с «АЗ» было понятно, что «Зенит» свое возьмет

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру своего бывшего клуба с «АЗ» (5:0) в групповом раунде Лиги Европы.