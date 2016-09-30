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Кришито, Жоаозиньо и Тотти включены в команду недели Лиги Европы

Максим Шитиков
Источник:  Twitter.comКомментарии

Официальный русскоязычный твиттер УЕФА опубликовал состав символической сборной по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.

В команду попали следующие игроки: Бой Ватерман (АПОЭЛ) - Рейндли Мартина («Саутгемптон»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Доменико Кришито («Зенит») - Марко Шенбхелер («Цюрих»), Вацлав Кадлец («Спарта»), Марсело Диас («Сельта»), Леон Бэйли («Генк») - Киаран Килдафф («Дандолк»), Жоаозиньо («Краснодар»), Франческо Тотти («Рома»). 

Напомним, в рамках второго тура группового этапа «Зенит» дома разгромил АЗ (5:0), а «Краснодар» одержал победу над «Ниццой» (5:2). Обе российские команды возглавляют таблицы групп D и I соответственно.

В третьем туре краснодарцы примут дома «Шальке», а «Зенит» встретится в Дублине с «Дандолком». Матчи состоятся 20 октября.

Матч

Краснодар - Ницца - 5:2 (2:1)

Голы

Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)

Предупреждения:

Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69

Судья:

Иван Бебек (Хорватия)

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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