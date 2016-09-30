Кришито, Жоаозиньо и Тотти включены в команду недели Лиги Европы
Официальный русскоязычный твиттер УЕФА опубликовал состав символической сборной по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.
В команду попали следующие игроки: Бой Ватерман (АПОЭЛ) - Рейндли Мартина («Саутгемптон»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Доменико Кришито («Зенит») - Марко Шенбхелер («Цюрих»), Вацлав Кадлец («Спарта»), Марсело Диас («Сельта»), Леон Бэйли («Генк») - Киаран Килдафф («Дандолк»), Жоаозиньо («Краснодар»), Франческо Тотти («Рома»).
Представляем Команду недели #ЛигаЕвропы! Жоаозиньо, Кришито, Тотти... pic.twitter.com/5Wx9ATSppU— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 сентября 2016 г.
Напомним, в рамках второго тура группового этапа «Зенит» дома разгромил АЗ (5:0), а «Краснодар» одержал победу над «Ниццой» (5:2). Обе российские команды возглавляют таблицы групп D и I соответственно.
В третьем туре краснодарцы примут дома «Шальке», а «Зенит» встретится в Дублине с «Дандолком». Матчи состоятся 20 октября.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция