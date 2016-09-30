УЕФА не стал открывать дело по инциденту с бананом в матче «Ростов» - ПСВ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не открывал дисциплинарное дело по поводу инцидента с бананом во время матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и голландским ПСВ (2:2).



На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча.