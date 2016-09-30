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УЕФА не стал открывать дело по инциденту с бананом в матче «Ростов» - ПСВ

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не открывал дисциплинарное дело по поводу инцидента с бананом во время матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и голландским ПСВ (2:2).

На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча. 

- На данный момент дисциплинарных дел по итогам этой встречи открыто не было, - сообщили в УЕФА.

Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.

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