УЕФА не стал открывать дело по инциденту с бананом в матче «Ростов» - ПСВ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не открывал дисциплинарное дело по поводу инцидента с бананом во время матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и голландским ПСВ (2:2).
На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча.
- На данный момент дисциплинарных дел по итогам этой встречи открыто не было, - сообщили в УЕФА.
Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.