Misfits и Team EnVyUs вышли в финал Overwatch Open
Команды Team EnVyUs и Misfits одержали победу в своих региональных этапах и встретятся в финале турнира Overwatch Open.
По пути в финал Misfits выиграла у Rogue в финале европейской стадии, а Team EnVyUs оказалась сильнее Fnatic в американской стадии. Гранд-финал состоится 1 октября в формате bo5.
Призовой фонд турнира Overwatch Open составляет 300 000 долларов. Победитель получит 100 000 долларов, а проигравший 32 000.
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