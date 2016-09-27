Misfits и Team EnVyUs вышли в финал Overwatch Open

Команды Team EnVyUs и Misfits одержали победу в своих региональных этапах и встретятся в финале турнира Overwatch Open.



По пути в финал Misfits выиграла у Rogue в финале европейской стадии, а Team EnVyUs оказалась сильнее Fnatic в американской стадии. Гранд-финал состоится 1 октября в формате bo5.



Призовой фонд турнира Overwatch Open составляет 300 000 долларов. Победитель получит 100 000 долларов, а проигравший 32 000.

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