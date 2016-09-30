Смолов передвигается на костылях
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, получивший травму во втором матче группового раунда Лиги Европы с «Ниццей» (5:2), опубликовал фото в Instagram, где видно, что футболист передвигается на костылях.
Форвард был заменен на 29-й минуте матча, до этого Смолов забил гол. Вместо него на поле вышел бразильский нападающий Ари. Через час после публикации Смолов удалил фото.
По словам тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, у нападающего - растяжение. Точный диагноз футболисту будет поставлен позже.
В следующем туре Лиги Европы «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом».
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