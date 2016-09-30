Смолов передвигается на костылях

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, получивший травму во втором матче группового раунда Лиги Европы с «Ниццей» (5:2), опубликовал фото в Instagram, где видно, что футболист передвигается на костылях.

Форвард был заменен на 29-й минуте матча, до этого Смолов забил гол. Вместо него на поле вышел бразильский нападающий Ари. Через час после публикации Смолов удалил фото.

По словам тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, у нападающего - растяжение. Точный диагноз футболисту будет поставлен позже.



В следующем туре Лиги Европы «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом».

Жить не спеши!не сдавайся,не меняй на гроши...© #всемнашимпустьсопутствуетудача Фото опубликовано FC Krasnodar / ФК Краснодар (@torcida_fckrasnodar) Сен 30 2016 в 2:19 PDT



