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Смолов передвигается на костылях

Елена Корсунская
Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, получивший травму во втором матче группового раунда Лиги Европы с «Ниццей» (5:2), опубликовал фото в Instagram, где видно, что футболист передвигается на костылях.

Форвард был заменен на 29-й минуте матча, до этого Смолов забил гол. Вместо него на поле вышел бразильский нападающий Ари. Через час после публикации Смолов удалил фото. 

По словам тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, у нападающего - растяжение. Точный диагноз футболисту будет поставлен позже.

В следующем туре Лиги Европы «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом». 

Жить не спеши!не сдавайся,не меняй на гроши...© #всемнашимпустьсопутствуетудача

Фото опубликовано FC Krasnodar / ФК Краснодар (@torcida_fckrasnodar)


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