Определились все участники европейской квалификации к WESG по CS:GO

Определены все участники европейских отборочных к World Electronic Sports Games по Counter-Strike: Global Offensive.



Список участников европейкой квалификации: VatosLocos (Португалия), MAXISAUCISSE (Франция), Virtus.pro (Польша), .Russia (Россия), ALTERNATE aTTaX (Германия), Bpro (Болгария), EnVyUs (Франция), Kinguin (Польша), dignitas (Дания), fish123 (Великобритания), GODSENT (Швеция), .Norway (Норвегия), Guerilla Method (Сербия), Astralis (Дания), Pixel (Венгрия), Epsilon (Швеция), dd (Бельгия), EYESPORTS (Россия), Team1 (Украина), LGR (Финляндия).



Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 6 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составит 75 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Призовой фонд Lan-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.

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