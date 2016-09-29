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Гэри Беттмэн: Кубок мира стал важным событием на международной спортивной арене

Елена Корсунская
Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Главный функционер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал Кубок мира в Торонто. 

- Мы хотели вернуть Кубок мира, хотели, чтобы он был успешным и привлек внимание. Такова была задача. Турнир прошел успешно, успешными были и другие проекты, связанные с ним. Он стал важным событием на международной спортивной арене. Мы считаем, что он стал фундаментом, которым мы обязаны воспользоваться, - цитирует Беттмэна «Свободная Пресса».

Кубок мира прошел в Торонто с 18 сентября по 1 октября. Победителем турнира стала сборная Канады, которая в двух матчах переиграла команду Европы. Сборная России проиграла канадцам на стадии полуфинала - 3:5.

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