Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале турнира в Ухане
Десятая ракетка мира
Светлана Кузнецова не смогла выйти в финал на турнире в китайском Ухане.
В полуфинале Кузнецова потерпела поражение от Доминики Цибулковой из Словакии, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 6:3, 3:6, 4:6.
В финале Цибулкова сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия, 14) – Симона Халеп (Румыния).
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016
Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288
250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:3, 3:6, 4:6
Место и дата
30 сентября 10:45, , Онлайн-трансляция
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