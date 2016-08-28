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Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале турнира в Ухане

Антон Липкин
Антон Липкин
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Десятая ракетка мира Светлана Кузнецова не смогла выйти в финал на турнире в китайском Ухане.

В полуфинале Кузнецова потерпела поражение от Доминики Цибулковой из Словакии, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 6:3, 3:6, 4:6.

В финале Цибулкова сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия, 14) – Симона Халеп (Румыния).

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:3, 3:6, 4:6

Место и дата

30 сентября 10:45, , Онлайн-трансляция

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