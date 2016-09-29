Рене Фазель о Кубке мира: По уровню игры Олимпийские игры и чемпионат мира выше

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал завершившийся в Торонто Кубок мира.

- Считаю, что по уровню игры, по общему мастерству, соревнования, которые проходят под эгидой ИИХФ - Олимпийские игры и чемпионат мира - выше. Это подтверждается хотя бы тем, что в финал нынешнего турнира вышла собранная буквально в последний момент сборная Европы. В её составе хоккеисты из Швейцарии, Словакии, Германии, Словении, Дании, которые на Олимпиадах и чемпионатах мира находятся на вторых-третьих ролях, - цитирует Фазеля «Свободная Пресса».

Кубок мира прошел в Торонто с 18 сентября по 1 октября. Победителем турнира стала сборная Канады, которая в двух матчах переиграла команду Европы. Сборная России проиграла канадцам на стадии полуфинала - 3:5.