Смолов потролил партнеров в инстаграме
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выложил в инстаграме фотографию, где он лежит на газоне, а вокруг него собралась вся команда.
Форвард сопроводил фотографию подписью: «А я им говорю: «парни, но уоррис, сегодня изи катка» #ходорходорходор.
Напомним, вчера Федор Смолов забил первый мяч в ворота «Ниццы», после чего получил травму и покинул поле на 29 минуте матча.
«Краснодар» одержал уверенную победу 5:2. После игры Игорь Шалимов отметил, что у нападающего, вероятно, растяжение. Однако точный диагноз будет поставлен позднее.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция