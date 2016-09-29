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Смолов потролил партнеров в инстаграме

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выложил в инстаграме фотографию, где он лежит на газоне, а вокруг него собралась вся команда.

Форвард сопроводил фотографию подписью: «А я им говорю: «парни, но уоррис, сегодня изи катка» #ходорходорходор.

А я им говорю:"парни,но уоррис,сегодня изи катка"👌🏽☺️ #ходорходорходор

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Напомним, вчера Федор Смолов забил первый мяч в ворота «Ниццы», после чего получил травму и покинул поле на 29 минуте матча.

«Краснодар» одержал уверенную победу 5:2. После игры Игорь Шалимов отметил, что у нападающего, вероятно, растяжение. Однако точный диагноз будет поставлен позднее. 

Матч

Краснодар - Ницца - 5:2 (2:1)

Голы

Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)

Предупреждения:

Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69

Судья:

Иван Бебек (Хорватия)

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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