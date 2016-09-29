Смолов потролил партнеров в инстаграме

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов выложил в инстаграме фотографию, где он лежит на газоне, а вокруг него собралась вся команда.

Форвард сопроводил фотографию подписью: «А я им говорю: «парни, но уоррис, сегодня изи катка» #ходорходорходор.

А я им говорю:"парни,но уоррис,сегодня изи катка"👌🏽☺️ #ходорходорходор Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 30 2016 в 3:46 PDT

Напомним, вчера Федор Смолов забил первый мяч в ворота «Ниццы», после чего получил травму и покинул поле на 29 минуте матча.

«Краснодар» одержал уверенную победу 5:2. После игры Игорь Шалимов отметил, что у нападающего, вероятно, растяжение. Однако точный диагноз будет поставлен позднее.