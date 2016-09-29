Юрий Семин: Оказывается, что разницы между ЦСКА и «Енисеем» или «Спартаком» и хабаровским СКА по сути нет

- Перед тем как мы сыграли, видели поражение ЦСКА от «Енисея» и «Спартака» от СКА из Хабаровска. Не хотелось позволять себе того же. «Локомотив» – это кубковая команда. К этому турниру мы всегда относились предельно серьезно.

Если ведущие клубы проигрывают командам из низшей лиги, значит, класса у них нет совершенно. Такая тенденция в Кубке страны – это позор. Непонятно, зачем люди вообще на поле выходят – выиграть или отбыть номер? Мы видим, как наши крупные клубы постоянно залезают в карман к спонсорам, к крупным организациям. Постоянно говорят о том, что им надо укрепляться игроками к сезону, потому что впереди много турниров. Но потом очень быстро все стремление заканчивается. Оказывается, что разницы между ЦСКА и «Енисеем» или «Спартаком» и хабаровским СКА по сути нет. Так зачем такое финансирование, если в футбольном отношении все вравную?, - цитирует Семина «Собеседник».

Напомним, подопечные Юрия Семина разгромили «Химки» в 1/16 финала Кубка России, забив три безответных мяча. За выход в четвертьфинал они сразятся с «Крыльями Советов».