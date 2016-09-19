Промес – в заявке сборной Голландии на отборочные матчи ЧМ-2018
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен в окончательный список сборной Голландии для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.
7 октября в Роттердаме Голландия примет команду Белоруссии, а 10 октября в Амстердаме - сборную Франции.
Заявка голландцев выглядит так:
Вратари: Йерун Зут, Мартен Стекеленбург, Яспер Силлессен;
Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Теренс Конголо, Йоэл Велтман, Стефан де Врей, Йетро Виллемс;
Полузащитники: Кевин Стротман, Йорди Класси, Дэви Классен, Квинси Промес, Уэсли Снейдер, Жоржиньо Вейналдум, Дэви Проппер;
Нападающие: Стивен Бергейс, Бас Дост, Винсент Янссен, Люк де Йонг, Лусиано Нарсинг.
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