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Промес – в заявке сборной Голландии на отборочные матчи ЧМ-2018

Ярослав Карамов
Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен в окончательный список сборной Голландии для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.

7 октября в Роттердаме Голландия примет команду Белоруссии, а 10 октября в Амстердаме - сборную Франции.

Заявка голландцев выглядит так:

Вратари: Йерун Зут, Мартен Стекеленбург, Яспер Силлессен;

Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Теренс Конголо, Йоэл Велтман, Стефан де Врей, Йетро Виллемс;

Полузащитники: Кевин Стротман, Йорди Класси, Дэви Классен, Квинси Промес, Уэсли Снейдер, Жоржиньо Вейналдум, Дэви Проппер;

Нападающие: Стивен Бергейс, Бас Дост, Винсент Янссен, Люк де Йонг, Лусиано Нарсинг.

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