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Бухаров не сыграет с ЦСКА, участие Кудряшова - под вопросом

Ярослав Карамов
Источник:  ТАССКомментарии

Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал, какие кадровые проблемы испытывает клуб в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Напомним, нападающий Александр Бухаров из-за повреждения не попадал в заявку команды с 13 сентября. В свою очередь защитник Федор Кудряшов в среду получил травму на тренировке перед матчем с ПСВ (2:2) в Лиге чемпионов.

«Кудряшова мы постараемся к игре подготовить, но вопрос остается открытым. Дело в том, что по диагнозу у нас есть небольшие разногласия между тем, что мы видим на снимках МРТ и клинической картиной спортсмена. Что касается Бухарова, скорее всего, предстоящую игру он пропустит, будем готовить его к последующим. После встречи с ЦСКА будем смотреть его самочувствие», - цитирует медика ТАСС.

Встреча с ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье.

Матч

Ростов - ЦСКА

Место и дата

02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция



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