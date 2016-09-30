Бухаров не сыграет с ЦСКА, участие Кудряшова - под вопросом

Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал, какие кадровые проблемы испытывает клуб в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Напомним, нападающий Александр Бухаров из-за повреждения не попадал в заявку команды с 13 сентября. В свою очередь защитник Федор Кудряшов в среду получил травму на тренировке перед матчем с ПСВ (2:2) в Лиге чемпионов.

«Кудряшова мы постараемся к игре подготовить, но вопрос остается открытым. Дело в том, что по диагнозу у нас есть небольшие разногласия между тем, что мы видим на снимках МРТ и клинической картиной спортсмена. Что касается Бухарова, скорее всего, предстоящую игру он пропустит, будем готовить его к последующим. После встречи с ЦСКА будем смотреть его самочувствие», - цитирует медика ТАСС.

Встреча с ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье.

Матч Ростов - ЦСКА Место и дата 02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция





