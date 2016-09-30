Александр Кучер: Заслуженно победили в матче с «Брагой»
Защитник «Шахтера» Александр Кучер подвел итог встречи с португальской «Брагой» (2:0) во втором туре Лиги Европы.
«Считаю, заслуженно победили. Мы контролировали ситуацию на поле, забили быстрый гол, создавали еще моменты. После удаления отошли немного назад, но действовали компактно, не позволив сопернику ничего создать у наших ворот. В этом матче очень хотели сделать приятное тренеру, ведь сегодня мы играли против его бывшей команды. Как он нас настраивал? Как на обычный поединок. Но мы понимали, что для него он особый. Да, мы не впервые встречаемся с «Брагой», успели изучить эту команду. Останавливаться на достигнутом не будем, постараемся и дальше показывать хорошую игру и добиваться результата. По поводу удаления Фреда, то мне не показалось, что он симулировал», - цитирует Кучера официальный сайт «Шахтера».
Украинский клуб набрал шесть очков и уверенно возглавляет группу H. В активе «Браги» один балл.
В следующем туре украинский клуб 20 октября примет бельгийский «Гент», а португальская команда в тот же день сыграет в гостях с турецким «Коньяспором».
Матч
Голы
Степаненко 5 (1:0). Коваленко 56 (2:0).
Состав
Шахтер: Пятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Кучер, Фред, Марлос (Тайсон, 74), Бернард, Степаненко, Коваленко (Малышев, 90), Феррейра (Дентиньо, 85)
Брага: Марафона, Росич, Гойяно, Жорж, Байано, Вукчевич, Мауро, Эдуарду (Мартинес, 67), Сантуш (Бакич, 67), Орта (Стоилькович, 53), Хассан
Предупреждения:
Фред, 25; Степаненко, 65; Кучер, 82 - Вукчевич, 54; Сантуш, 63; Стоилькович, 82
Удаления:
Фред, 47 - нет
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция