Фернандо: Команды Луческу играют в агрессивный футбол

Полузащитник «Спартака» Фернандо оценил работу тренера «Зенита» Мирчи Луческу в преддверии девятого тура РФПЛ.

- Команды Луческу играют в агрессивный футбол, основанный на контроле мяча и желании доминировать на каждом участке поля, — рассказал 24-летний бразилец, выступавший в «Шахтере» с 2013 по 2015 год. — Поэтому нам нужно постараться выйти на поле предельно сконцентрированными, допускать как можно меньше невынужденных потерь мяча, сделать акцент на точности передач и постараться использовать те небольшие недочеты, которые есть в игре соперника. Понимаем, что нам будут противостоять высококлассные игроки, но усердно готовимся и рассчитываем добиться максимального результата.

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.