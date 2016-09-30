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Фернандо: Команды Луческу играют в агрессивный футбол

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Фернандо оценил работу тренера «Зенита» Мирчи Луческу в преддверии девятого тура РФПЛ.

- Команды Луческу играют в агрессивный футбол, основанный на контроле мяча и желании доминировать на каждом участке поля, — рассказал 24-летний бразилец, выступавший в «Шахтере» с 2013 по 2015 год. — Поэтому нам нужно постараться выйти на поле предельно сконцентрированными, допускать как можно меньше невынужденных потерь мяча, сделать акцент на точности передач и постараться использовать те небольшие недочеты, которые есть в игре соперника. Понимаем, что нам будут противостоять высококлассные игроки, но усердно готовимся и рассчитываем добиться максимального результата.

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице. 

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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