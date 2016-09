Лаллана - лучший игрок «Ливерпуля» в сентябре

Полузащитник Адам Лаллана признан лучшим игроком «Ливерпуля» в этом месяце, сообщает официальный твиттер клуба.

В сентябре Лаллана забил два гола и отдал две результативные передачи. Во многом благодаря ему «Ливерпуль» одержал четыре победы в четырех встречах.

Congratulations to Adam Lallana who has been voted September's @StanChart Player of the Month! 🏆 pic.twitter.com/Eym4fRqrtI