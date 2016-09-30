Глава «Лукойла» Вагит Алекперов: Очень доволен игрой «Спартака»

Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов признался, что очень доволен игрой, которую демонстрирует «Спартак».

- Очень доволен тем, как «Спартак» сейчас играет. Лишь бы не сглазить, - цитирует Алекперова ТАСС.

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.



- Игра будет очень непростая, но я надеюсь, удача будет на нашей стороне. Обязательно буду смотреть игру, - добавил глава «Лукойла».

