Глава «Лукойла» Вагит Алекперов: Очень доволен игрой «Спартака»
Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов признался, что очень доволен игрой, которую демонстрирует «Спартак».
- Очень доволен тем, как «Спартак» сейчас играет. Лишь бы не сглазить, - цитирует Алекперова ТАСС.
Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком»
состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и
начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ,
«Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.
- Игра будет очень непростая, но я надеюсь, удача будет на
нашей стороне. Обязательно буду смотреть игру, - добавил глава «Лукойла».
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