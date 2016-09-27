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Blizzard проведет изменения в балансе Hearthstone

Дмитрий Галкин
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Компания Blizzard в новом обновлении для Hearthstone проведет балансировку нескольких карт.

«Появление в Hearthstone новых карт дает еще больше возможностей для составления уникальных колод. Иногда нововведения приводят к тому, что старые карты начинают играть новыми красками. Во многих случаях свежий взгляд на старые карты может положительно повлиять на игру и позволить игрокам создавать и пробовать новые сочетания, даже если в текущей мета-игре для них пока не нашлось подходящей ниши.

Памятуя об изменениях карт, мы должны особенно четко осознавать силу карт из базового и классического наборов. Поскольку они не уходят в прошлое с выходом нового дополнения или приключения (это касается стандартного режима), отслеживать их силу и управлять ею — крайне важная задача для общего «самочувствия» игры.

В следующем обновлении мы собираемся изменить несколько базовых и классических карт, а также несколько карт, которые чересчур сильны в текущей мета-игре», — говорится в заявлении разработчиков.

Балансировке подвергнутся карты: «Камнедробитель», «Казнь», «Клыкарр-шаман», «Зов лесов», «Рывок», «Бранящийся сержант» и «Йогг-Сарон».

Hearthstone: Heroes of Warcraft — компьютерная коллекционная карточная игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная Blizzard Entertainment и распространяемая по модели free-to-play.

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