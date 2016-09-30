Аксель Витсель: Никаких ультиматумов «Зениту» не ставил и ни с кем не ругался

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о сорвавшемся трансфере в туринский «Ювентус».

- Это был нелегкий день. Я прибыл накануне и прошел все необходимые процедуры, которые требовались перед переходом. В частности, медицинские тесты. Потом сидел в офисе, ждал соглашения между «Зенитом» и «Ювентусом». Когда узнал, что трансфер сорвался, полетел обратно в сборную Бельгии. После этого вышел на поле в матче с Испанией.

- Теперь вы можете быть гидом по офису «Ювентуса»?

- Да, хотя это был всего один день.

- СМИ сообщали, что вы поставили ультиматум «Зениту»: либо покидаете клуб летом, либо уйдете свободным агентом через год. Это правда?

- Нет, я не ставил никаких ультиматумов клубу и ни с кем не ругался. Ничего подобного не было. Я всегда спокоен, - цитирует Витселя «Чемпионат.com».

Напомним, СМИ сообщали, что трансфер бельгийца в «Ювентус» заблокировал Мирча Луческу. Главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение и заявил, что клуб не успел договориться с игроком, который должен был заменить Витселя. Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта в свою очередь отметил, что трансфер «просто отложен». Итальянские издания сообщали, что туринцы попытаются подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно.

Бельгиец играет в «Зените» с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». Контракт Витселя с петербургским клубом действует до 30 июня 2017 года. Во всех турнирах 27-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых 167 матчей и забил 21 гол.