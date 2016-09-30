Агент: Насколько серьезна травма Джорджевича? Узнаем, когда спадет воспаление на ноге

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич во время матча с АЗ (5:0) получил травму колена. Представитель футболиста Игор Глушевич прокомментировал его повреждение.

- Насколько серьезна травма Джоджевича? Мы узнаем, когда спадет воспаление на ноге, - цитирует Глушевича «Спорт день за днем»



Отметим, что Джорджевич вышел на замену по ходу игры с АЗ, но уже спустя несколько минут был вынужден покинуть поле на электрокаре.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов. Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».

