Роман Орещук: Думаю, до следующего года мы Смолова не увидим

Наставник сборной Голландии: Промес не всегда хорош в национальной команде, но он отлично играет за «Спартак»

Наставник сборной Голландии Данни Блинд оценил уровень игры полузащитника московского «Спартака» и национальной команды Квинси Промеса, отметив, что пристально следит за его выступлением в чемпионате России.