Роман Орещук: Думаю, до следующего года мы Смолова не увидим
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что травма нападающего «Краснодара» Федор Смолов вывела его из строя на длительный срок.
Напомним, повреждение форвард получил накануне в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (5:2).
Сегодня Смолов в инстаграме разместил фотографию с последствиями травмы.
«Судя по картинке, я думаю, до следующего года мы Федю не увидим. Больно уж колено вывернулось. Дай бог ошибаться», - написал в в твиттере Орещук.
@dmitriy_f1re судя по картинке я думаю до следующего года мы Федю не увидем( больно уж колено вывернулось) дай Бог ошибаться 🙏здоровья Феде✊— Орещук Роман (@papanin02) 30 сентября 2016 г.
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