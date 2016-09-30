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Сергей Кирьяков: Все четыре российских клуба готовы бороться за победу в Лиге Европы

Елена Корсунская
Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный специалист Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от побед «Краснодара» и «Зенита» в матчах группового этапа Лиги Европы над «Ниццей» (5:2) и «АЗ Алкмар» (5:0).

- Может быть, счета немножко удивили, но предполагал, что все будет довольно уверенно сделано. Однако думал, что опять этот негатив, который есть, только усугубится, если что-то не получится. Очень порадовался вчера, что это давление было снято двумя победами. В Лиге чемпионов ещё «Ростов» неплохо сыграл, ЦСКА, при определённом стечении обстоятельств, мог зацепиться за ничью. В целом вчерашние две победы настроили на положительный лад.

Любые положительные результаты сейчас важны для нашего футбола, чтобы в футбольном обществе возродить надежду, что не так все у нас плохо. Да, мы провалились на Евро, но потихоньку мы будем двигаться вперед. Любой результат важен, важно место в таблице коэффициентов, чтобы иметь на одно место в Лиге чемпионов больше. Это также работает на престиж нашей страны. Это все важно, чтобы по крупинке, по капельке возвращаться на высокий уровень.

Надеюсь также на команды, выступающие в Лиге чемпионов, что они как минимум займут третьи места в своих группах там и весной мы увидим четыре команды в плей-офф Лиги Европы. Команды, которые должны будут бороться за титул, - цитирует Кирьякова «Газета.Ru».

После двух туров ЦСКА и «Ростов» занимают последние места в своих группах в Лиге чемпионов.

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