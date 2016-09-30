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Илья Геркус: Миранчук должен обдумать, устраивают ли его наши условия

Ярослав Карамов
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил, что мешает заключить новый контракт с воспитанником клуба Алексеем Миранчуком.

Действующее соглашение железнодорожников с футболистом истекает летом 2017 года.

«Сложность в том, что Миранчук должен все хорошо обдумать и понять, устраивают ли его те условия, которые мы предлагаем или нет. Мы очень хотим удержать Алексея и его брата Антона в клубе на долгие годы, все для этого делаем», – приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов в интервью этому телеканалу сообщил, что в настоящее время Миранчук получает 1,2 миллиона рублей в месяц.

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