«Барселона» планирует предложить «Атлетико» за Карраско 40 млн евро
Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду летом 2017 года. Об этом сообщает издание Sport.es.
Согласно информации источника, на игрока сборной Бельгии претендует «Барселона». Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес. Также сообщается, что сине-гранатовые планируют предложить за Карраско 40 млн евро.
Напомним, полузащитник выступает за мадридский клуб с 2015 года.
В нынешнем сезоне бельгиец провел на клубном уровне 8 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2020 года.
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