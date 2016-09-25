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«Барселона» планирует предложить «Атлетико» за Карраско 40 млн евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport.esКомментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду летом 2017 года. Об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно информации источника, на игрока сборной Бельгии претендует «Барселона». Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес. Также сообщается, что сине-гранатовые планируют предложить за Карраско 40 млн евро.

Напомним, полузащитник выступает за мадридский клуб с 2015 года.

В нынешнем сезоне бельгиец провел на клубном уровне 8 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2020 года.


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