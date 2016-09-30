Александр Якушев: Показатели нашей сборной на Кубке мира удручают

Легенда мирового хоккея Александр Якушев поделился впечатлениями от игры сборной России на завершившемся Кубке мира.

Напомним, команда Олега Знарка в полуфинале уступила канадцам (3:5), которые в итоге выиграли турнир.

- Наверное, все-таки негативные, - сказал Якушев. - Несмотря на то, что вышли в полуфинал, любители хоккея ждали большего. И главное даже не в том, что не прошли дальше, а в том, что не показали игру. Ту игру, на которую надеялись наши болельщики. Если брать основные показатели, то они удручающие. Взять хотя бы большинство. Мало того, что ни разу не забили, так если вспомнить численное преимущество против канадцев, то за две минуты мы ничего не смогли создать, а на наши ворота два раза выкатывались фактически «один в ноль». Еще – наши лидеры не сыграли в свой хоккей, которого от них ждали. Это тоже негативный момент, который очень серьезно сказывается на общем результате.