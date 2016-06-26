Клинсманн – кандидат на пост наставника «Суонси»

Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии.



Как сообщает Daily Star, немецкий специалист вошел в список кандидатов на пост наставника «Суонси». Отмечается, что помимо Клинсманна руководство рассматривает варианты с приглашением Райана Гиггза или Боба Брэдли.



В нынешнем сезоне «Суонси» под руководством Франческо Гвидолина занимает 17-е место в таблице АПЛ, набрав после 6-ти туров 4 балла.







