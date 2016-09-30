10 октября начнет работу VI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

С 10 по 13 октября во Владимирской области состоится VI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Форум «Россия – спортивная держава» – это ведущее деловое мероприятие спортивной отрасли и главная коммуникационная платформа, способствующая формированию современной спортивной индустрии. Форум посвящен обсуждению вопросов популяризации и продвижения физической культуры и массового спорта, развития материально-техн ической базы, инвестиционной политики в спорте, международного сотрудничества.

Каждые два года на крупнейший международный Форум съезжаются более 3000 человек из различных регионов РФ и стран зарубежья. В Пленарном заседании традиционно принимает участие Президент России Владимир Путин, который задает тон работы Спортивного Форума. В мероприятиях также участвуют члены Правительства РФ, депутаты Государственной Думы, представители МОК, руководители национальных и зарубежных спортивных федераций, министерств, департаментов, звезды мирового спорта и представители различных коммерческих организаций.

Программа Форума включает в себя дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. Планируется, что будет утверждена стратегия развития спорта, согласованная со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Также программой мероприятия предусмотрено проведение двух международных выставок: «Спортивная литература, пресса и мультимедиа» и «Современный спорт: инновации и перспективы» (Modern Sport: I nnovations and P erspectives, MSI P), традиционно организуемых агентством СпортАкадемРекла ма.

В числе экспонентов выставки MSIP спортивные ведомства субъектов Российской Федерации, спортивные федерации, общества и ассоциации, проектировщики и строители спортивных объектов, разработчики технологий для индустрии спорта, производители спортивного оборудования, инвентаря, одежды, обуви, аксессуаров, питания, а также дилерские компании и розничные сети.

В литературной выставке примут участие российские и иностранные периодические и книжные издания, специализирующие ся на выпуске публикаций спортивной направленности.

Форум «Россия – спортивная держава» учрежден Указом Президента Российской Федерации № 863 от 27 июля 2009 г. и распоряжением от 15 января 2016 г. № 5-рп. с целью объединить лучший опыт развития спортивной индустрии для решения актуальных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Подготовку и проведение форума осуществляют организационный комитет по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава», Министерство спорта Российской Федерации и администрация Владимирской области.