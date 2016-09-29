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Ахмед Муса: В России улучшилась ситуация в плане борьбы с расизмом

Ярослав Карамов
Источник:  The GuardianКомментарии

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса в интервью Guardian с теплотой вспомнил о времени, проведенном в России.

Напомним, до перехода в английский клуб нигерийский форвард с 2012 по 2016 год защищал цвета ЦСКА.

«Если не считать погоду и язык, то я вполне доволен четырьмя годами жизни в России. В составе ЦСКА я играл в Лиге чемпионов, выиграл три титула в российской лиге. Хочу отметить, что в России улучшилась ситуация в плане борьбы с расизмом. Во всяком случае я там не сталкивался с этой проблемой», - сказал Муса.

Не забыл игрок и про главного тренера армейцев Леонида Слуцкого: «Он мне как отец. Я думаю, это человек, который сделал из меня того, кем я являюсь сегодня».   

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