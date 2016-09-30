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Наставник сборной Голландии: Промес не всегда хорош в национальной команде, но он отлично играет за «Спартак»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Voetbal InternationalКомментарии

Наставник сборной Голландии Данни Блинд оценил уровень игры полузащитника московского «Спартака» и национальной команды Квинси Промеса, отметив, что пристально следит за его выступлением в чемпионате России. 

«Он каждую неделю выступает на самом высочайшем уровне. В национальной команде Квинси не всегда хорош, но я считаю, что он заслуживает вызова своими действиями в клубе, который выступает в сильном чемпионате. Жаль, вы не видите его игры, а я слежу за каждым матчем «Спартака», смотрю от начала и до конца, поэтому знаю, на что способен Промес», – приводит слова Блинда Voetbal International.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел на клубном уровне 11 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Отметим, что футболист красно-белых был вызван в сборную Голландии к матчам отборочной компании ЧМ-2018 с командами Белоруссии и Франции.


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