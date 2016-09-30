У Смолова закрытая травма коленного сустава

Стал известен характер травмы нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

По данным «Спортфакта», у форварда закрытая травма коленного сустава. Футболист смог избежать серьезных проблем со здоровьем, но будет вынужден пропустить как минимум 10 дней.

Напомним, травму Смолов получил накануне в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (5:2).

В этом году нападающий в 36 матчах забил 27 голов.



