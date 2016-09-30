Миха Мевля: Мои ожидания от российского чемпионата оправдались
Новичок «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от первых матчей в чемпионате России.
Напомним, словенец перешел в ростовский клуб в начале сентября из бухарестского «Динамо».
- Вы уже провели три матча в чемпионате России, какие впечатления?
- Мои ожидания оправдались. Здесь играют в быстрый футбол, а
игроки – хороши технически и физически.
-
Быстро поняли требования нашего тренерского штаба?
- Да. Они все быстро и понятно объясняют, никаких проблем не
возникло. Если у меня есть какие-то вопросы, то на них всегда ответят.
-
Тяжело сыграться с новыми партнерами по защите?
- Пока что чувствуется, что мы еще не сыгрались, но думаю, что с
каждым матчем игра в обороне будет лучше.
-
Когда-нибудь играли в схеме с пятью защитниками?
- Это было в Швейцарии. Но там моя позиция была в самом центре.
Сейчас привыкаю к новому месту в защите, но вроде пока что все хорошо.