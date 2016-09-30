Миха Мевля: Мои ожидания от российского чемпионата оправдались

Новичок «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от первых матчей в чемпионате России.

Напомним, словенец перешел в ростовский клуб в начале сентября из бухарестского «Динамо».

- Вы уже провели три матча в чемпионате России, какие впечатления?

- Мои ожидания оправдались. Здесь играют в быстрый футбол, а игроки – хороши технически и физически.

- Быстро поняли требования нашего тренерского штаба?

- Да. Они все быстро и понятно объясняют, никаких проблем не возникло. Если у меня есть какие-то вопросы, то на них всегда ответят.

- Тяжело сыграться с новыми партнерами по защите?

- Пока что чувствуется, что мы еще не сыгрались, но думаю, что с каждым матчем игра в обороне будет лучше.

- Когда-нибудь играли в схеме с пятью защитниками?

- Это было в Швейцарии. Но там моя позиция была в самом центре. Сейчас привыкаю к новому месту в защите, но вроде пока что все хорошо.