Мино Райола: Ибрагимович мог получать 100 млн евро в год, но ему нужны не деньги, а трофеи

Итальянский агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что минувшим летом его клиент отказался переходить в клуб из Китая.



«Златан – один из лучших футболистов на планете. Он не захотел переходить в китайский клуб, который предлагал ему зарплату в 100 млн евро за сезон. Ему не нужны деньги, он хочет завоевывать трофеи», – приводит слова Райолы Goal.

Напомним, минувшим летом 34-летний нападающий на правах свободного агента стал игроком «Манчестер Юнайтед», подписав контракт с английским клубом до 2017 года.

Ранее в чемпионат Китая перебрались Джексон Мартинес, Эсекьель Лавесси, Алекс Тейшейра, Рамирес, Жервиньо, Фредди Гуарин, а также Халк.







