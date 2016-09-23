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Мино Райола: Ибрагимович мог получать 100 млн евро в год, но ему нужны не деньги, а трофеи

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Итальянский агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что минувшим летом его клиент отказался переходить в клуб из Китая.

«Златан – один из лучших футболистов на планете. Он не захотел переходить в китайский клуб, который предлагал ему зарплату в 100 млн евро за сезон. Ему не нужны деньги, он хочет завоевывать трофеи», – приводит слова Райолы Goal.

Напомним, минувшим летом 34-летний нападающий на правах свободного агента стал игроком «Манчестер Юнайтед», подписав контракт с английским клубом до 2017 года.

Ранее в чемпионат Китая перебрались Джексон Мартинес, Эсекьель Лавесси, Алекс Тейшейра, Рамирес, Жервиньо, Фредди Гуарин, а также Халк.



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